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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 июля: операции в Шхеме, около Рамаллы, около Хеврона

время публикации: 19 июля 2024 г., 07:27 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 07:33
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 июля: операции в Шхеме, около Рамаллы, около Хеврона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Ауарте), около Рамаллы (в Кафр-Малике), около Туль-Карема (в Кафине), около Калькилии (в Аззуне), около Хеврона (в Байт-Кахиле, Дуре, Байт-Уммаре, Сиире), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадэре).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 июля.

Израиль
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