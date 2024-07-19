Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 19 июля: операции в Шхеме, около Рамаллы, около Хеврона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 19 июля действовали в Шхеме и около Шхема (в Ауарте), около Рамаллы (в Кафр-Малике), около Туль-Карема (в Кафине), около Калькилии (в Аззуне), около Хеврона (в Байт-Кахиле, Дуре, Байт-Уммаре, Сиире), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадэре).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 19 июля.