Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 19 июля, будет жарко и душно, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 22-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 21-35, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-воскресенье ожидается повышение температуры. В понедельник будет жарко.