Воздушная атака на Тель-Авив: один погибший, есть раненые

В ночь на 19 июля, примерно в 3:15, в Тель-Авиве в районе улиц Шалом Алейхем и Бен-Иегуда, недалеко от посольства США, прогремел взрыв. Место происшествия было оцеплено полицией.

Взрыв был слышен во многих районах центра Израиля.

Первоначально сообщалось, что мужчина 37 лет и женщина 25 лет легко ранены осколками стекла, их доставили в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Еще четырем гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Затем было заявлено, что легко ранены четыре человека, некоторых доставили в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Позже неподалеку было найдено тело погибшего мужчины примерно 50 лет со следами осколочных ранений.

ЦАХАЛ около 4:50 заявил, что проверяется версия падения "воздушной цели" в Тель-Авиве. Судя по всему, речь идет о БПЛА-камикадзе. В 5:26 ЦАХАЛ опубликовал новое заявление: "Предварительное расследование показывает, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели, сигнала тревоги, предупреждающего об атаке, не было. Дело находится на стадии тщательного расследования. Значительные силы сейчас действуют на месте происшествия. ВВС усилят патрулирование для защиты неба страны. Инструкции Управления тылом без изменений".

Ожидается заявление йеменских хуситов по поводу этой атаки. Но пока неизвестно точно, откуда прилетел БПЛА и кем он был запущен.