Опрос "Mаарива": "Ликуд" сокращает отставание от "Махане Мамлахти" до 2 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, крупнейшей фракцией Кнессета стала бы партия "Махане Мамлахти" с 23 мандатами.

"Ликуд" набирает 21 мандат, сокращая отставание всего до двух мандатов. Партия НДИ прочно обосновалась на третьем месте с 14 мандатами, у "Еш Атид" – 13 мандатов, у "Оцма Йегудит" – 10 мандатов.

"Демократим" и ШАС получают по 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, РААМ – 4 мандата, столько же – у "Ционут Датит".

Таким образом, партии правящей коалиции получают 51 мандат.

Если на выборы пойдет право-либеральная партия во главе с Авигдором Либерманом, Нафтали Беннетом, Айелет Шакед и Гидеоном Сааром, она наберет 24 мандата, на 3 меньше по сравнению с прошлой неделей. Судя по всему причина потери этих 3 мандатов – объявление экс-главы "Мосада" Йоси Коэна, что он не идет сейчас в политику.

При таком раскладе у "Ликуда" – 20 мандатов, у "Махане Мамлахти" – 18, у "Еш Атид" – 11, у "Оцма Йегудит" – 10, у ШАС – 9, у "Яадут а-Тора" и "Демократим" – по 7, у ХАДАШ-ТААЛ – 6, у РААМ и "Ционут Датит" – по 4.