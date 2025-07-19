Внимание, розыск: пропала 83-летняя Элеонора Русян, жительница Ашдода

Полиция Израиля просит помощи общественности в поисках 83-летней Элеоноры Русян, жительницы Ашдода, жизнь которой может быть в опасности.

В последний раз женщину видели в пятницу, 18 июля, на улице Йотам а-Мелех в Ашдоде.

Описание внешности: рост 1.55, среднего телосложения, волосы длинные, черные, с проседью. Вероятно, была одета в синее платье.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о её местонахождении, просят обращаться в диспетчерскую службу полиции Израиля по номеру 100 или в полицию Ашдода по телефону 08-6387222.