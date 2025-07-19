Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 19 июля, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-среду ожидается повышение температуры.