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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 19 июля: спад жары, переменная облачность

Погода
время публикации: 19 июля 2025 г., 05:45 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 06:03
Прогноз погоды в Израиле на 19 июля: спад жары, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 19 июля, температура понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 23-33, в Мицпе-Рамоне – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-34, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 40 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В воскресенье-среду ожидается повышение температуры.

Израиль
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