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Израиль

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 90 террористических целей по всему сектору Газы

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 июля 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 12:32
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 90 террористических целей по всему сектору Газы
AP Photo/Leo Correa

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 90 террористических целей по всему сектору Газы, координируя свои действия с наземными силами. Среди атакованных целей: военные комплексы, здания, используемые террористами, подземные сооружения и другая террористическая инфраструктура.

162-я дивизия продолжает действовать на севере сектора Газы. За последние сутки ее бойцы ликвидировали террористов и продолжили уничтожать террористическую инфраструктуру и склады оружия как на земле, так и под землей.

99-я дивизия также действует на севере и в центре сектора Газы. За последние сутки силы этой дивизии обнаружили уничтожили несколько террористических объектов в районе Байт-Хануна.

98-я дивизия расширяет боевые действия в городе Газа. За последние сутки были уничтожены пусковые установки, снайперские позиции и склады оружия.

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