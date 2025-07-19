За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 90 террористических целей по всему сектору Газы, координируя свои действия с наземными силами. Среди атакованных целей: военные комплексы, здания, используемые террористами, подземные сооружения и другая террористическая инфраструктура.

162-я дивизия продолжает действовать на севере сектора Газы. За последние сутки ее бойцы ликвидировали террористов и продолжили уничтожать террористическую инфраструктуру и склады оружия как на земле, так и под землей.

99-я дивизия также действует на севере и в центре сектора Газы. За последние сутки силы этой дивизии обнаружили уничтожили несколько террористических объектов в районе Байт-Хануна.

98-я дивизия расширяет боевые действия в городе Газа. За последние сутки были уничтожены пусковые установки, снайперские позиции и склады оружия.