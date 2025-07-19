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Израиль

Силы ЦАХАЛа разогнали толпу израильских друзов в приграничной зоне с Сирией

Пресс-служба ЦАХАЛа
Друзы
время публикации: 19 июля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 11:50
Силы ЦАХАЛа разогнали толпу израильских друзов в приграничной зоне с Сирией
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на субботу, 19 июля, силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) действовали для предотвращения беспорядков в приграничной зоне с Сирией, где собрались сотни израильских граждан. Собравшиеся проникли на территорию Сирии в районе Мадждаль-Шамс, применив насилие по отношению к представителям сил безопасности.

ЦАХАЛ очень серьезно относится к любому насилию в отношении своих военнослужащих и сил безопасности, и подчеркивает, что пересечение границы в Сирию является уголовным преступлением.

Как сообщалось ранее, речь идет об израильских друзах.

Лидеры друзской общины Израиля пытаются оказывать помощь армии для недопущения беспорядков, столкновений и нарушения границы.

Израиль
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