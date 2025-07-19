Силы ЦАХАЛа разогнали толпу израильских друзов в приграничной зоне с Сирией

В ночь на субботу, 19 июля, силы ЦАХАЛа и пограничной полиции (МАГАВ) действовали для предотвращения беспорядков в приграничной зоне с Сирией, где собрались сотни израильских граждан. Собравшиеся проникли на территорию Сирии в районе Мадждаль-Шамс, применив насилие по отношению к представителям сил безопасности.

ЦАХАЛ очень серьезно относится к любому насилию в отношении своих военнослужащих и сил безопасности, и подчеркивает, что пересечение границы в Сирию является уголовным преступлением.

Как сообщалось ранее, речь идет об израильских друзах.

Лидеры друзской общины Израиля пытаются оказывать помощь армии для недопущения беспорядков, столкновений и нарушения границы.