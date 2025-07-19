Внимание, розыск: пропала 52-летняя Лора Мермельштейн из Ашдода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 52-летней Лоры Мермельштейн из Ашдода. В последний раз ее видели несколько дней назад в районе улицы Кибуц Галуйот в Ашдоде. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.65, среднего плотного телосложения, короткие светлые волосы.

Она, по всей видимости, была одета в длинную чёрную одежду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6387295 или 08-6387222.

Отметим, что Лору Мермельштейн не впервые объявляют в розыск. Наша редакция писала о ее розыске в 2020 году, тогда она вскоре нашлась.