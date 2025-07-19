Возле Нетании упал мотодельтаплан, пилот получил тяжелые травмы

Мотодельтаплан (бакай) упал на открытой местности между Нетанией и Эвен-Йегудой.

Изначально сообщалось, что пилот, мужчина в возрасте около 63 лет, получил травму средней тяжести, однако позднее пресс-служба МАДА обновила информацию, уточнив, что его состояние оценивается врачами как тяжелое. Пострадавшего доставили в больницу "Ланиадо" в Нетании.