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Израиль

Возле Нетании упал мотодельтаплан, пилот получил тяжелые травмы

Мада
время публикации: 19 июля 2025 г., 08:49 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 09:02
Возле Нетании упал мотодельтаплан, пилот получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

Мотодельтаплан (бакай) упал на открытой местности между Нетанией и Эвен-Йегудой.

Изначально сообщалось, что пилот, мужчина в возрасте около 63 лет, получил травму средней тяжести, однако позднее пресс-служба МАДА обновила информацию, уточнив, что его состояние оценивается врачами как тяжелое. Пострадавшего доставили в больницу "Ланиадо" в Нетании.

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