Друзы вновь устроили беспорядки около границы с Сирией

В ночь на 19 июля сотни друзов в районе Мадждаль-Шамса вновь пришли к израильско-сирийской границе, десятки из них смогли проникнуть на сирийскую территорию, прорвав армейский заслон.

Некоторые друзы вели себя агрессивно по отношению к военным и полицейским. К месту происшествия были направлены дополнительные силы ЦАХАЛа и полиции.

Лидеры друзской общины Израиля пытаются оказывать помощь армии для недопущения беспорядков, столкновений и нарушения границы.