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Израиль

Друзы вновь устроили беспорядки около границы с Сирией

Сирия
Друзы
Полиция
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 19 июля 2025 г., 04:48 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 05:56
Друзы вновь устроили беспорядки около границы с Сирией
Michael Giladi/Flash90

В ночь на 19 июля сотни друзов в районе Мадждаль-Шамса вновь пришли к израильско-сирийской границе, десятки из них смогли проникнуть на сирийскую территорию, прорвав армейский заслон.

Некоторые друзы вели себя агрессивно по отношению к военным и полицейским. К месту происшествия были направлены дополнительные силы ЦАХАЛа и полиции.

Лидеры друзской общины Израиля пытаются оказывать помощь армии для недопущения беспорядков, столкновений и нарушения границы.

Израиль
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