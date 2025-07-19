Друзы вновь устроили беспорядки около границы с Сирией
время публикации: 19 июля 2025 г., 04:48 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 05:56
В ночь на 19 июля сотни друзов в районе Мадждаль-Шамса вновь пришли к израильско-сирийской границе, десятки из них смогли проникнуть на сирийскую территорию, прорвав армейский заслон.
Некоторые друзы вели себя агрессивно по отношению к военным и полицейским. К месту происшествия были направлены дополнительные силы ЦАХАЛа и полиции.
Лидеры друзской общины Израиля пытаются оказывать помощь армии для недопущения беспорядков, столкновений и нарушения границы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025