Убийство в Яффо: мужчина обнаружен с огнестрельными ранениями
время публикации: 19 июля 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 22:28
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан в 22:01 поступило сообщение о пострадавшем в результате вооруженного нападения на улице Олей Цион в Яффо.
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину в возрасте примерно 60 лет лежащим возле скамейки, на его теле были огнестрельные ранения. Пострадавший был без признаков жизни, и медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.
Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, речь идет о криминальной подоплеке преступления.
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