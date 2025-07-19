Убийство в Яффо: мужчина обнаружен с огнестрельными ранениями

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан в 22:01 поступило сообщение о пострадавшем в результате вооруженного нападения на улице Олей Цион в Яффо.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину в возрасте примерно 60 лет лежащим возле скамейки, на его теле были огнестрельные ранения. Пострадавший был без признаков жизни, и медики были вынуждены констатировать его смерть на месте происшествия.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств случившегося. По предварительным данным, речь идет о криминальной подоплеке преступления.