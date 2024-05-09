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Сотрудник МАГАВ обвинен в убийстве волонтера "Ихуд Ацала" из-за спора на дороге

время публикации: 09 мая 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 12:05
Сотрудник МАГАВ обвинен в убийстве волонтера "Ихуд Ацала" из-за спора на дороге
Фото: М.Горовец / NEWSru.co.il

Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, представил в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против сотрудника пограничной полиции, который около трех недель назад застрелил Яакова Тохи около трех недель назад в Яффо. Обвиняемый не был при исполнении обязанностей в момент инцидента, и убийство было совершено в ходе спора из-за парковки.

По данным обвинительного заключения, боец МАГАВ ехал по сильно загруженной автомобилями улице на своем автомобиле. Яаков Тохи, который был волонтером спасательной организации "Ихуд Ацала", ехал на скутере. Он подъехал к обвиняемому и попросил его немного проехать вперед, чтобы дать скутеру дорогу.

Мать обвиняемого, сидевшая в машине рядом с ним, ответила, что из-за пробки проехать он не сможет. Тохи продолжал требовать пропустить его, он и водитель автомобиля начали спорить, после чего водитель остановил машину и вышел, а Яаков Тохи слез со своего скутера.

Тохи ударил бойца МАГАВ по лицу, в ответ тот повалил пострадавшего и зафиксировал, и бил, когда тот пытался вырваться. Прохожий попытался разнять дерущихся, боец МАГАВ отошел, и тогда Тохи поднялся на колени и достал из кармана нож. Боец МАГАВ продолжил бить его, Тохи нанес ему удар ножом по руке и ударил его ножом в спину, после чего нож из его руки выбили.

Прохожие вновь разняли дерущихся, между ними образовалась дистанция около четырех метров. Тогда полицейский вытащил пистолет, пробрался между людьми и в упор выстрелил в Яакова Тохи четыре раза. Пули попали в верхнюю часть тела пострадавшего, тот упал на землю, и полицейский выстрелил в него лежащего снова.

После этого боец МАГАВ отошел, не приближаясь к Тохи и не пытаясь оказать ему медицинскую помощь. Он подошел к тротуару, надел полицейскую фуражку и закрывающую лицо маску. На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности и спасательных служб, и даже в их присутствии обвиняемый продолжал держать пистолет и направлял его на пытавшихся приблизиться к нему людей.

Ему предъявлено обвинение в предумышленном убийстве. В суд также отправлена просьба о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.

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