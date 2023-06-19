Операция в Дженине окончена. Отчет ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об окончании операции в Дженине по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, которая началась прошлой ночью.

Ранее израильские СМИ передали, что операция продолжалась до тех пор, пока из города не был эвакуирован последний армейский автомобиль, получивший серьезные повреждения в результате срабатывания взрывного устройства.

Армейская пресс-служба передает, что на протяжении всей операции силы ЦАХАЛа "стремились к контакту с противником. Они действовали решительно при устранении угрозы".

adv_11 m_ar_1

Сообщается, что в операции были задействованы ударные вертолеты ЦАХАЛа, которые оказывали огневую поддержку наземным силам. СМИ отмечают, что впервые после долгого перерыва армия использовала вертолеты Apache в антитеррористической операции в Иудее и Самарии.

Сообщается, что вертолеты были обстреляны из легкого стрелкового оружия. Было зафиксировано несколько попаданий.

adv_12 m_ar_2

Военные также опубликовали видео, свидетельствующее о том, что палестинские боевики укрывались в здании мечети.

В ходе операции семеро бойцов (ЦАХАЛа и МАГАВа) получили ранения различной степени тяжести. Позднее в больницу был доставлен еще один военнослужащий с легким осколочным ранением. Родные раненых извещены о случившемся.

adv_13 m_ar_3

Вместе с военнослужащими в Дженине был ранен пес Диего кинологического подразделения "Окец". Он вместе с бойцами был доставлен в больницу. Сайт "Мако" пишет, что Диего был отправлен на компьютерную томографию, во время которой у него было обнаружено внутреннее кровотечение и перелом костей таза. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести. На время лечения Диего решили не разлучать с его боевым товарищем, старшиной Й.

adv_14 incontent_1

Операция в Дженине. 19.06.2023

В ночь на 19 июня израильские военные провели операцию в Дженине и в деревне Буркин (западная окраина Дженина) с целью задержания подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы значительные силы. После того, как боевики атаковали армейские бронеавтомобили, ЦАХАЛ поднял боевые вертолеты, были нанесены удары с воздуха.

adv_15 m_ar_4

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что в ходе проведения этих операций пятеро "местных жителей" были убиты, более 90 получили ранения, не менее 10 из них в тяжелом состоянии. Названы имена четырех погибших: Касам Абу Сария (29, "Исламский джихад"), Халид ас-Сааса (21, "Бригады мучеников Аль-Аксы", ФАТХ), Ахмад Садак (15), Кайс Джабарин (21, боевик, группировка уточняется). Среди раненых Тамир Найрат, офицер служб безопасности ПА.

adv_16 incontent_2

Военные задержали двоих подозреваемых в терроре. В их числе Атасам Абу Альхия, сын известного активиста ХАМАСа, находящегося в израильской тюрьме.

Палестинские источники передают, что в районе Дженина была подорвана армейская техника. Публикуются видеозаписи, на которых видны два бронеавтомобиля, поврежденных в результате взрывов. Судя по публикуемым фото и видео, один из бронированных автомобилей подорвался на мине, две бронемашины (бронеавтомобиль Panter и армейский джип "Суфа") повреждены.

adv_17 m_ar_5

Пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной службы (МАГАВ) передают: "Боевые вертолеты обстреляли цели в городе Дженин после выявления в этом районе вооруженных людей. Ранее сегодня утром бойцы-"псевдоарабы" спецназа израильской пограничной полиции (ЯМАС), погранслужбы и разведподразделения десантников провели операцию по задержанию двух разыскиваемых в городе Дженин. Во время операции произошла интенсивная перестрелка с вооруженными боевиками. Зафиксированы попадания. Во время отхода наших один из армейских бронеавтомобилей был подорван и поврежден. Перестрелка продолжается".

adv_18 incontent_3

ЦАХАЛ подчеркивал: удары с вертолета наносились для того, чтобы обеспечить эвакуацию раненых из зоны проведения операции.