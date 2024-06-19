Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по вилле к северу от ливанского Тира
время публикации: 19 июня 2024 г., 12:41 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 12:49
Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по вилле в районе деревни Баргалия, расположенной к северу от Тира на берегу Средиземного моря.
Опубликовано видео взрыва, на котором можно увидеть вторичные взрывы. То есть в здании могли храниться боеприпасы.
Кому принадлежала эта вилла, пока неясно.
По непонятной причине СМИ, связанные с "Хизбаллой", поспешили заявить, что пострадавших нет.
Информация уточняется.
Отметим, что ранее, в ходе нынешней войны ВВС ЦАХАЛа не атаковали цели на побережье Ливана к северу от Тира (хотя удары по целям около Тира наносились неоднократно). То есть речь идет о расширении радиуса атак.