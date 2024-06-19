Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 июня, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 23-32 градусов, в Тель-Авиве – 20-30, в Хайфе – 21-26, в Эйлате – 26-42, в Беэр-Шеве – 19-35, в Мицпе-Рамоне – 23-32, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-27, в Ариэле – 22-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 20-38.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В четверг-субботу – без существенных изменений, будет жарко.