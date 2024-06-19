СМИ: Нетаниягу снял "закон о раввинах" с обсуждения на комиссии по законодательству

В ночь на 19 июня СМИ сообщили, что в связи с разногласиями в коалиции глава правительства Биньямин Нетаниягу снял с обсуждения на комиссии по законодательству "закон о раввинах".

Ранее партия "Оцма Иегудит" назвала законопроект "политической сделкой между Нетаниягу и лидером ШАС Арье Дери", и заявила, что будет голосовать против законопроекта.

После того, как депутаты Тали Готлиб, Дан Илуз, Амит А-Леви и Моше Саада ("Ликуд") высказались против законопроекта, коалиция приняла решение исключить Готлиб и Саада из состава комиссии по законодательству.

Ожидалось, что комиссия по законодательству соберется для обсуждения "закона о раввинах" утром 19 июня.