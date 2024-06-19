x
19 июня 2024
|
последняя новость: 01:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 июня 2024
|
19 июня 2024
|
последняя новость: 01:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: Нетаниягу снял "закон о раввинах" с обсуждения на комиссии по законодательству

время публикации: 19 июня 2024 г., 01:32 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 01:35
СМИ: Нетаниягу снял с обсуждения на комиссии по законодательству "закон о раввинах"
Yossi Zamir/Flash90

В ночь на 19 июня СМИ сообщили, что в связи с разногласиями в коалиции глава правительства Биньямин Нетаниягу снял с обсуждения на комиссии по законодательству "закон о раввинах".

Ранее партия "Оцма Иегудит" назвала законопроект "политической сделкой между Нетаниягу и лидером ШАС Арье Дери", и заявила, что будет голосовать против законопроекта.

После того, как депутаты Тали Готлиб, Дан Илуз, Амит А-Леви и Моше Саада ("Ликуд") высказались против законопроекта, коалиция приняла решение исключить Готлиб и Саада из состава комиссии по законодательству.

Ожидалось, что комиссия по законодательству соберется для обсуждения "закона о раввинах" утром 19 июня.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

Коалиция исключила Тали Готлиб и Моше Саада из комиссии, чтобы провести "закон о раввинах"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2024

"Закон о раввинах": у коалиции нет большинства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2024

Коалиция возобновляет продвижение "закона о раввинах", оппозиция протестует
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2024

Офир Кац: "закон о раввинах" снят с повестки дня