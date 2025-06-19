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Израиль

В Самарии разрушен дом террориста, совершившего нападение около Ариэля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 19 июня 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 06:08
Подготовка к разрушению дома террориста (архив)
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 19 июня израильские военные в деревне Эйнабус (к югу от Шхема) разрушили дом Самара Махмуда Хусейна – террориста, 29 ноября 2024 года обстрелявшего автобус около Ариэля, у перекрестка Гитай-Ависар.

Сам 48-летний террорист был уничтожен на месте преступления. Известно, что он был активистом ХАМАСа, ранее отбывал наказание за причастность к террористической деятельности.

29 ноября 2024 года возле Ариэля, у перекрестка Гитай-Ависар вооруженный террорист открыл огонь по автобусу, в результате чего были ранены девять человек. Три человека были тяжело ранены, двое получили ранения средней тяжести, четверо (военнослужащие) получили легкие ранения осколками стекла.

Израиль
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