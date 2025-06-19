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Израиль

ЦАХАЛ призвал к эвакуации из Эрака и Хандаба, где находятся ядерные реакторы

Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ядерное оружие
время публикации: 19 июня 2025 г., 05:27 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 05:32
ЦАХАЛ призвал к эвакуации из Эрака и Хандаба, где находятся ядерные реакторы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на фарси предупредила жителей иранских городов Эрак и Хандаб, что в скором времени в этом районе будут атакованы объекты военной инфраструктуры.

Жителям указанных населенных пунктов рекомендовано незамедлительно их покинуть.

Отметим, что в Эраке и Хандабе находятся ядерные реакторы, которые могут стать целью для атаки.

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