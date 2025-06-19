Больнице "Сорока" причинен значительный ущерб, пострадал хирургический корпус
время публикации: 19 июня 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 08:48
Из больницы "Сорока" сообщают: в результате ракетного обстрела из Ирана больничные корпуса были повреждены в нескольких местах, значительный ущерб причинен старому корпусу хирургического отделения.
В отделение неотложной помощи доставлено несколько пострадавших с легкими ранениями и травмами.
Командование тыла проверяет все корпуса.
На данный момент больница "Сорока" в Беэр-Шеве закрыта. Никакой деятельности не осуществляется, кроме оказания помощи для спасения жизней.