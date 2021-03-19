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NEWSru.co.il :: В Израиле19 марта 2021 г., 07:28

Выборы в Кнессет 24-го созыва: опрос накануне голосования

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Выборы в Кнессет 24-го созыва: опрос накануне голосования

За несколько дней до досрочных выборов в Кнессет 24-го созыва редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос, целью которого является определение электоральных предпочтений нашей аудитории.

Предыдущий подобный опрос проводился 5 февраля.

В ходе сегодняшнего опроса мы планируем выяснить не только то, за кого намерены голосовать наши читатели, но также узнать – что повлияло на их выбор, насколько заметны были предвыборные рекламные кампании партий и выступления политиков. Мы также просим респондентов определить их вариант наиболее приемлемой коалиции и дать некоторые прогнозы.

Внимание: опрос предназначен только для читателей, имеющих гражданство Израиля. Просим ответить на наши вопросы и тех, что имеет право, но не хочет голосовать.


Выборы в Кнессет 24-го созыва. Каков ваш окончательный выбор? Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 17 вопросов)

Мы также намерены в день выборов, 23 марта, провести опрос "Виртуальный exit poll NEWSru.co.il".

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