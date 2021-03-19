Итоги опроса NEWSru.co.il: выбор определяют личность лидера и стремление к переменам

На сайте NEWSru.co.il завершен последний предвыборный опрос по теме "Выборы в Кнессет 24-го созыва", который проводился за несколько дней до голосования, которое состоится 23 марта.

Опрос проходил с 07:28 до 15:37 в пятницу, 19 марта. В нем приняли участие 2027 респондентов (1667 из них ответили на все 17 вопросов).

Отметим, что активность читателей была ниже, чем при проведении похожего опроса 5 февраля. Результаты двух этих опросов во многом совпадают.

Редакция нашего сайта внимательно следила за тем, чтобы при голосовании не было попыток повлиять на результаты недопустимыми методами. Такого рода инцидентов на этот раз не было.

ИТОГИ ОПРОСА

94% опрошенных заявили, что намерены голосовать на выборах в Кнессет 24-го созыва. Около 3% сказали, что не собираются приходить на избирательные участки.

94% сообщили: "У меня есть право и возможность, я планирую проголосовать". 3% ответили: "У меня есть право и возможность, но я не собираюсь голосовать". 2%: "У меня есть право голосовать, но нет возможности".

89% уверены, что знают, на каком избирательном участке им следует голосовать.

Вопрос: "Представьте ситуацию: вы пришли на избирательный участок, и выясняется, что для голосования вам нужно идти или ехать в другое место. Ваши действия?" 83% ответили: "Пойду/поеду в другое место и проголосую". Но 9% заявили: "Если так, то я не стану голосовать".

Большинство участников опроса, 54%, однозначно считают, что следует разрешить израильтянам голосовать за границей на выборах в Кнессет. 25% говорят, что такую возможность надо предоставить "только тем, кто прожил в Израиле хотя бы один год". И лишь 14% однозначно против того, чтобы израильские граждане могли голосовать на выборах в Кнессет из-за границы (в настоящее время это именно так; исключение сделано только для представителей дипкорпуса и членов их семей).

Вопрос: "Что влияет на ваш выбор в наибольшей степени?" (можно было выбрать несколько вариантов ответа) Самые частые ответы:

1) личность лидера партии – 56%,

2) стремление к переменам в стране – 46%,

3) надежда на будущую деятельность партии – 40%,

4) солидарность с идеологией партии – 38%,

5) предвыборная программа партии – 34%,

6) разочарование в других партиях и/или их лидерах – 32%,

7) заслуги партии перед избирателем – 30%,

8) стремление поддержать стабильность в стране – 27%,

9) выступления лидера и представителей партии – 17%.

И лишь менее 2% сказали, что в наибольшей степени на их выбор влияет предвыборная рекламная кампания.

В предвыборный период участники опроса обращали наибольшее внимание на рекламу следующих партий: "Наш дом Израиль" – 48%, "Еш Атид" – 33%, "Ликуд" – 32%, "Тиква Хадаша" – 28%. Эти партии размещали свою рекламу на сайте NEWSru.co.il.

Был задан вопрос: "На выступления, интервью и публикации каких политиков вы обращали внимание в предвыборный период?" Самые частые ответы: 1) Авигдор Либерман (НДИ) – 53%, 2) Яир Лапид ("Еш Атид") – 39%, 3) Биньямин Нетаниягу ("Ликуд") – 37%, 4) Гидеон Саар ("Тиква Хадаша") – 35%, 5) Алекс Кушнир (НДИ) – 30%, 6) Нафтали Беннет ("Ямина") – 29%, 7) Евгений Сова (НДИ) – 24%, 8) Зеэв Элькин ("Тиква Хадаша") – 24%, 9) Константин Развозов ("Еш Атид") – 20%, 10) Юлий Эдельштейн ("Ликуд") – 15%.

ЗА КОГО СОБИРАЮТСЯ ГОЛОСОВАТЬ

Если бы выборы состоялись сейчас, 39% опрошенных проголосовали бы за партию "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом (5 февраля было 40%). 22% заявили, что проголосуют за "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу (как и в феврале). За "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом намерены голосовать 14% (в феврале – 13%). За "Тиква Хадаша" во главе с Гидеоном Сааром – 7% (9%), за "Ямину" во главе с Нафтали Беннетом – 3% (2%), за "А-Ционут а-Датит" во главе с Бецалелем Смотричем – 2% (1%), за МЕРЕЦ во главе с Ницаном Горовицем – 1%.

Все прочие партии и блоки, включая "Кахоль Лаван", "Аводу", ШАС, "Яадут а-Тора" и т.д., получают менее 1% голосов наших читателей.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют около 15 мандатов (из 120), при уровне голосования равном среднему по Израилю (диапазон от 14 до 16 мандатов, в зависимости от явки). Если исходить из этой оценки и экстраполировать результаты нашего опроса на всех русскоязычных израильтян (что является вольным допущением, так как онлайн-опрос не был строгим социологическим исследованием), то можно предположить, что на сегодняшний день партия НДИ получает 6 "русских" мандатов, "Ликуд" – 3-4, "Еш Атид" – 2, "Тиква Хадаша" – 1+. Прочие партии не получают "целый русский мандат".

Отметим, что в целом отличия от результатов февральского опроса незначительны.

На посту главы правительства 28% наших читателей хотят видеть Биньямина Нетаниягу (в феврале таких было 27%), 23% – Авигдора Либермана (было 25%), 19% – Яира Лапида (было 15%), 16% – Гидеона Саара (было 19%), 3% – Нафтали Беннета (было 2%).

КОАЛИЦИЯ

Самая популярная коалиция: "Тиква Хадаша" – "Еш Атид" – НДИ – "Авода" – "Кахоль Лаван". За такую коалицию, без "Ликуда", проголосовали 43% наших читателей (в феврале было 46%). Но, судя по последним общенациональным опросам, такая коалиция набирает всего 45 мандатов (как и в начале февраля) и очень далека от возможности формирования без дополнительных политических сил.

15% за коалицию "Ликуд" – "Тиква Хадаша" – "Ямина" – НДИ (в феврале было 12%). Такая коалиция, судя по последним опросам, могла бы набрать 56-57. Хотя еще в начале февраля набирала более 60 мандатов. Эта "версия" ослабла за счет падения рейтинга партий "Тиква Хадаша" и "Ямина". Впрочем, ни Саар, ни Либерман не хотят быть коалиционными партнерами Нетаниягу, поэтому такая коалиция, по всей видимости, невозможна в любом случае.

14% предпочли бы коалицию "Ликуд" – "Тиква Хадаша" – "Ямина" – правый блок (в феврале было 15%). Такая коалиция уже не может собрать более 60 мандатов (хотя в феврале считалось, что может), и проблема в том, что Саар заявляет, что не войдет в коалицию с "Ликудом", возглавляемым Нетаниягу.

Более очевидной является коалиция "Ликуд" – ультраортодоксы – "Ямина" – правый блок. Такая коалиция набирает по опросам 59-60 мандатов. И нравится она только 12% участников нашего опроса.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы хотели бы видеть в правящей коалиции?" Ответы: 1) "Тиква Хадаша" – 67% (в начале февраля было 63%), 1) НДИ – 65% (как и было), 3) "Еш Атид" – 56% (53%), 4) "Ямина" – 54% (52%), 5) "Ликуд" – 41% (38%). Другие партии и блоки в коалиции хотели бы видеть менее трети респондентов.

Вопрос: "Какие партии и блоки вы категорически не хотели бы видеть в правящей коалиции?" Это, прежде всего, "Общий список" (ХАДАШ, ТААЛ, БАЛАД) – 69%, "Яадут а-Тора" – 67%, ШАС – 66%, РААМ – 59%, МЕРЕЦ – 49%, "А-Ционут а-Датит" – 46%. Против прочих менее третий участников опроса.

ПРОГНОЗЫ

76% считают, что больше всего мандатов на выборах наберет "Ликуд" (что соответствует всем общенациональным прогнозам). 8% верят, что подобного может добиться "Еш Атид".

34% считают, что коалиция после выборов будет сформирована Нетаниягу во главе "Ликуда". 20% рассчитывают, что это получится у Лапида во главе "Еш Атид". 10% прогнозируют, что это получится у Саара, возглавляющего партию "Тиква Хадаша" (в начале февраля в такой вариант верили 22%).

38% полагают, что по итогам этих выборов будет сформирована коалиция. 33% считают, что коалиция сформирована не будет, вскоре мы пойдем на пятые выборы. Прочие затрудняются с прогнозами такого рода.





