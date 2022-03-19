Теракт в Иерусалиме. Один человек легко ранен, террорист нейтрализован

В субботу, 19 марта, около 10:00, в Иерусалиме, на перекрестке улиц Хеврон и Давид Ремез, араб, вооруженный ножом, напал на прохожего.

35-летний мужчина получил легкие ранения и был доставлен парамедиками МАДА в больницу "Шаарей Цедек".

Нападавший был нейтрализован сотрудниками полиции. Сообщается, что террорист, 20-летний араб, получил тяжелые ранения и госпитализирован.

На место происшествия вместе с полицейскими прибыл начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Турджеман. Начато выяснение обстоятельств происшедшего. По словам пострадавшего, террорист напал на него, когда он шел по улице.