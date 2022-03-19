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NEWSru.co.il :: В Израиле19 марта 2022 г., 07:04

На похоронах раввина Каневски ожидается миллион человек: шоссе 2, 4, 6 будут перекрыты

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На похоронах раввина Каневски ожидается миллион человек: шоссе 2, 4, 6 будут перекрыты

Полиция Израиля начала подготовку к проведению похорон скончавшегося в пятницу лидера литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввина Хаима Каневски.

На похоронах, которые состоятся утром в воскресенье, 20 марта, в Бней-Браке, ожидается до миллиона человек, больше, чем присутствовало на похоронах лидера сефардских евреев раввина Овадьи Йосефа.

Как сообщает служба новостей N12, рано утром в воскресенье все въезды в Бней-Брак будут перекрыты. Также будет блокировано движение по шоссе номер 2, шоссе номер 4 и шоссе номер 6 (Трансизраильское шоссе).


Для обеспечения порядка на похоронах в Бней-Брак будут стянуты дополнительные силы полиции из других округов.

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Умер раввин Хаим Каневски, глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме

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