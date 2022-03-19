На похоронах раввина Каневски ожидается миллион человек: шоссе 2, 4, 6 будут перекрыты
Полиция Израиля начала подготовку к проведению похорон скончавшегося в пятницу лидера литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввина Хаима Каневски.
На похоронах, которые состоятся утром в воскресенье, 20 марта, в Бней-Браке, ожидается до миллиона человек, больше, чем присутствовало на похоронах лидера сефардских евреев раввина Овадьи Йосефа.
Как сообщает служба новостей N12, рано утром в воскресенье все въезды в Бней-Брак будут перекрыты. Также будет блокировано движение по шоссе номер 2, шоссе номер 4 и шоссе номер 6 (Трансизраильское шоссе).
Для обеспечения порядка на похоронах в Бней-Брак будут стянуты дополнительные силы полиции из других округов.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 марта 2022
Умер раввин Хаим Каневски, глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме
Умер раввин Хаим Каневски, глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме