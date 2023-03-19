Родители объявили о проведении 22 марта забастовки в средних и старших классах
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Всеизраильское объединение родителей сообщило, что в среду, 22 марта, проведет забастовку в средних и старших классах (7-12 классы). Основанием для этого стала планируемое внесение изменений в порядок выпускных экзаменов.
План, предлагаемый министром просвещения Йоавом Кишем, предусматривает возвращение экзаменов по гуманитарным предметам, которые были заменены на выпускные работы предыдущим правительством.
22 марта реформа будет обсуждаться на парламентской комиссии по образованию. Родители заявляют, что постоянные изменения формата наносят ущерб подготовке школьников к экзаменам.
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Они подчеркивают, что забастовка не будет распространяться на подготовку к выпускным экзаменам, школьные экскурсии и классы для детей с особыми потребностями.
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