Забастовка в муниципалитетах: на большей части страны не будут работать школы и детские сады
Подавляющее большинство муниципалитетов и местных советов объявили о присоединении к забастовке, объявленной Форумом 15 городов и Центром местной власти. В большинстве населенных пунктов не будут работать школы и детские сады, не будет приема посетителей и уборки мусора.
Исключение составит система образования для детей с особыми потребностями. Детские сады и школы этой системы, а также классы для детей с особыми потребностями в обычных школах, будут работать в обычном режиме.
Единственным крупным городом, решившим не присоединяться к забастовке, стал Иерусалим, где учебные заведения будут работать в обычном режиме.
Кирьят-Гат и Мазкерет-Батья ограничили участие в забастовке закрытием средних школ. В Араде не будут работать средние школы и не будет приема посетителей.
В Кармиэле, Бейт-Шемеше, Петах-Тикве, Кирьят-Ате, Кирьят-Бялике и Кирьят-Шмоне будут работать начальные школы. В Петах-Тикве также будут работать детские сады.
В Рамат-Гане, Тират а-Кармеле и Мевасерет-Ционе начальные школы будут работать только до 11:45.
Причиной забастовки является намерение министерства финансов изменить систему перераспределения муниципального налога на бизнесы с целью поощрения жилищного строительства.