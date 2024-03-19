ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что после того, как наблюдатель 869-го подразделения опознал боевика, скрывшегося в здании в районе деревни Маруин, на юге Ливана, по зданию был нанесен удар. Судя по всему, это здание использовалось "Хизбаллой" в качестве наблюдательного пункта.

Кроме того, ЦАХАЛ подтверждает нанесение удара по военному объекту в районе деревни Адайсит Марджаюн, расположенной около израильской границы, напротив поселка Мисгав Ам. На этом объекте, по данным разведки, находились боевики "Хизбаллы".

Сообщается также, что вечером 18 марта был нанесен удар по цели в районе Айта аш-Шааб.