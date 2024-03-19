Медицинско-спасательная "Исламская сеть здравоохранения" на службе у "Хизбаллы"

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала свидетельства того, как шиитская террористическая организация "Хизбалла" и движение "Амаль" используют "Исламскую сеть здравоохранения" – спасательную службу, действующую на юге Ливана – в качестве прикрытия для террористической деятельности.

Сотрудники организации, оформленные в качестве фельдшеров неотложной помощи и парамедиков, параллельно с этим являются активистами "Хизбаллы", машины скорой помощи используются для перевозки боевиков и оружия.

По сути, "Хизбалла" использует медицинскую и спасательную службу в Ливане точно так же, как ХАМАС использует "Красный полумесяц" в секторе Газы: стрелять по медикам и амбулансам Израиль не будет, а если и атакует террористов в форме спасателей – это можно будет подать международной общественности как нарушение Израилем законов военных действий.

Об этой тенденции рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдри. В частности, он продемонстрировал оперативную съемку, на которой видно, как террористы используют машину скорой помощи "Исламской сети здравоохранения" в одной из деревень на юге Ливана: амбуланс перемещается между принадлежащими "Хизбалле" объектами значительно позже атак ВВС Израиля по целям "Хизбаллы". Речь идет о времени, когда уже нет необходимости в эвакуации пострадавших.

По оценке аналитиков ЦАХАЛа, машины скорой помощи используются для перемещения боевиков между разными объектами "Хизбаллы" в районах, где ведется наблюдение ЦАХАЛом, а также для перевозки оружия и различного террористического оборудования. Два человека, которые были водителями машин скорой помощи в деревне Кафр-Кила, после их гибели были официально признаны "Хизбаллой" в качестве боевиков организации: это были Муса Шит и Мухаммад Шит. При этом двое фельдшеров, погибших в Кафр-Ханин, не были признаны "Хизбаллой" членами организации.