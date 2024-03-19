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Израиль

ХАМАС вновь обвинил Израиль в "массовом убийстве" людей при получении гуманитарной помощи в Газе

время публикации: 19 марта 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 19 марта 2024 г., 22:43
ХАМАС вновь обвинил Израиль в "массовом убийстве" людей при получении гуманитарной помощи в Газе
AP Photo/Adel Hana

Вечером 19 марта в палестинских СМИ появились сообщения о том, что на Кувейтской площади в квартале Зайтун города Газа погибли десятки людей, ждавших прибытия грузовиков с гуманитарной помощью.

Информационное агентство "Шехаб" передало, что израильские военные открыли огонь по членам "народных комитетов", отвечающих за распределение гуманитарной помощи. Хамасовский "Палестинский информационный центр" утверждает, что люди погибли в результате бомбардировки с израильских самолетов.

Сообщается о 23 – 30 погибших.

Это не первый раз, когда ХАМАС обвиняет Израиль в убийстве жителей Газы при получении гуманитарной помощи. Так, о гибели 40 человек на площади Кувейт, сообщалось в ночь на 15 марта. Тогда пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что обвинения были сфабрикованы ХАМАСом. В официальных комментариях пресс-службы говорилось: "На основании предварительного и углубленного расследования, проведенного ЦАХАЛом в ночное время, было установлено, что по колонне с гуманитарной помощью на Кувейтской площади (израильскими военными) не было произведено ни одного выстрела. Проверка оперативных систем и сил ЦАХАЛа исключила возможность танкового огня, ударов с воздуха или обстрелов пехотными силами толпы, собравшейся на Кувейтской площади при прибытии колонны с гуманитарной помощью".

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ХАМАС обвинил Израиль в новом "массовом убийстве" людей, ожидавших гуманитарную помощь в Газе