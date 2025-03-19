Завершено расследование обстоятельств поджога в Бат-Яме, в результате которого пострадала женщина

Полиция сообщает о завершении расследования обстоятельств поджога в Бат-Яме, в результате которого пострадала молодая женщина.

27 февраля в Бат-Яме 29-летняя женщина получила ожоги 90% тела. Она была доставлена в крайне тяжелом состоянии в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. В настоящее время она все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечалось также, что незначительные травмы получил маленький ребенок.

В день происшествия сообщалось, что полиция задержала сожителя пострадавшей женщины, который подозревается в нападении и поджоге.

Сегодня полиция уточнила: был задержан 37-летний мужчина, который держал на руках маленького ребенка, облитого легковоспламеняющимся веществом. Ребенок был передан органам соцобеспечения.

Ожидается, что вскоре будет подано обвинение по этому делу.