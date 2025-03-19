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Израиль

Завершено расследование обстоятельств поджога в Бат-Яме, в результате которого пострадала женщина

время публикации: 19 марта 2025 г., 08:09 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 08:09
Завершено расследование обстоятельств поджога в Бат-Яме, в результате которого пострадала женщина
Пресс-служба МАДА

Полиция сообщает о завершении расследования обстоятельств поджога в Бат-Яме, в результате которого пострадала молодая женщина.

27 февраля в Бат-Яме 29-летняя женщина получила ожоги 90% тела. Она была доставлена в крайне тяжелом состоянии в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. В настоящее время она все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечалось также, что незначительные травмы получил маленький ребенок.

В день происшествия сообщалось, что полиция задержала сожителя пострадавшей женщины, который подозревается в нападении и поджоге.

Сегодня полиция уточнила: был задержан 37-летний мужчина, который держал на руках маленького ребенка, облитого легковоспламеняющимся веществом. Ребенок был передан органам соцобеспечения.

Ожидается, что вскоре будет подано обвинение по этому делу.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2025

Поджог в Бат-Яме: пострадали женщина и младенец, задержан подозреваемый