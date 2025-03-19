На севере Израиля грузовик насмерть сбил двух подростков из ПА

Рано утром 18 марта на севере Израиля автомобиль сбил трех подростков (13-16 лет). Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что констатирована смерть двух подростков 13 и 15 лет. Еще один, 16 лет, получил травмы средней степени тяжести.

Пострадавшего направили в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция уточняет: подростков сбил грузовик, это произошло на 70-й трассе около перекрестка Эвлаим.

Проводится расследование.

В сообщении МАДА отмечается, что погибшие и пострадавшие – из Палестинской автономии.