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Израиль

На севере Израиля грузовик насмерть сбил двух подростков из ПА

Мада
ДТП
время публикации: 19 марта 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 06:54
На севере Израиля грузовик насмерть сбил двух подростков из ПА
Пресс-служба МАДА

Рано утром 18 марта на севере Израиля автомобиль сбил трех подростков (13-16 лет). Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает, что констатирована смерть двух подростков 13 и 15 лет. Еще один, 16 лет, получил травмы средней степени тяжести.

Пострадавшего направили в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Полиция уточняет: подростков сбил грузовик, это произошло на 70-й трассе около перекрестка Эвлаим.

Проводится расследование.

В сообщении МАДА отмечается, что погибшие и пострадавшие – из Палестинской автономии.

Израиль
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