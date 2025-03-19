МИД Болгарии сообщил о гибели в секторе Газы своего гражданина

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило о гибели своего гражданина в секторе Газы. В сообщении отмечается, что погибший был сотрудником миссии ООН.

Пресс-служба ООН подтвердила гибель в секторе Газы сотрудника своей миссии и ранение еще четырех человек. В сообщении говорится, что генсек ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает" любые нападения на персонал ООН и призывает к проведению тщательного расследования. В сообщении также отмечается, что после 7 октября 2023 года в секторе Газы погибли 280 сотрудников ООН.

Ранее источники в Газе утверждали, что в результате атаки одного из зданий ООН в Дир аль-Балахе ранения получили пятеро иностранных граждан, сотрудников агентства ООН.