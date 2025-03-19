x
19 марта 2025
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 19:30
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Болгарии сообщил о гибели в секторе Газы своего гражданина

Газа
Война с ХАМАСом
ООН
ЦАХАЛ
время публикации: 19 марта 2025 г., 18:35 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 18:35
МИД Болгарии сообщил о гибели в секторе Газы своего гражданина
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило о гибели своего гражданина в секторе Газы. В сообщении отмечается, что погибший был сотрудником миссии ООН.

Пресс-служба ООН подтвердила гибель в секторе Газы сотрудника своей миссии и ранение еще четырех человек. В сообщении говорится, что генсек ООН Антониу Гутерриш "решительно осуждает" любые нападения на персонал ООН и призывает к проведению тщательного расследования. В сообщении также отмечается, что после 7 октября 2023 года в секторе Газы погибли 280 сотрудников ООН.

Ранее источники в Газе утверждали, что в результате атаки одного из зданий ООН в Дир аль-Балахе ранения получили пятеро иностранных граждан, сотрудников агентства ООН.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

530-й день войны: боевые действия в Газе, операции в Иудее и Самарии