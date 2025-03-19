Акция протеста ультраортодоксов в Бней-Браке: демонстранты перекрыли 4-е шоссе
время публикации: 19 марта 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 18:23
В Бней-Браке проходит акция протеста против призыва студентов йешив в армию. Митингующие перекрыли 4-е шоссе и улицу Жаботински. Участники этой акции также требуют немедленно освободить из-под ареста студента йешивы, задержанного за уклонение от службы в армии.
Акция протеста организована радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".
Поступают сообщения о легковом автомобиле, пытавшемся проехать через толпу демонстрантов на 4-м шоссе, в результате чего пострадал несовершеннолетний, он получил легкие травмы.
Ранее акция протеста ультраортодоксов проходила в Иерусалиме.
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