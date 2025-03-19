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Израиль

Акция протеста ультраортодоксов в Бней-Браке: демонстранты перекрыли 4-е шоссе

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 19 марта 2025 г., 18:15 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 18:23
Акция протеста ультраортодоксов в Бней-Браке: демонстранты перекрыли 4-е шоссе
Yonatan Sindel/Flash90

В Бней-Браке проходит акция протеста против призыва студентов йешив в армию. Митингующие перекрыли 4-е шоссе и улицу Жаботински. Участники этой акции также требуют немедленно освободить из-под ареста студента йешивы, задержанного за уклонение от службы в армии.

Акция протеста организована радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".

Поступают сообщения о легковом автомобиле, пытавшемся проехать через толпу демонстрантов на 4-м шоссе, в результате чего пострадал несовершеннолетний, он получил легкие травмы.

Ранее акция протеста ультраортодоксов проходила в Иерусалиме.

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