Акция протеста ультраортодоксов в Бней-Браке: демонстранты перекрыли 4-е шоссе

В Бней-Браке проходит акция протеста против призыва студентов йешив в армию. Митингующие перекрыли 4-е шоссе и улицу Жаботински. Участники этой акции также требуют немедленно освободить из-под ареста студента йешивы, задержанного за уклонение от службы в армии.

Акция протеста организована радикальным движением "Пелег а-Иерушальми".

Поступают сообщения о легковом автомобиле, пытавшемся проехать через толпу демонстрантов на 4-м шоссе, в результате чего пострадал несовершеннолетний, он получил легкие травмы.

Ранее акция протеста ультраортодоксов проходила в Иерусалиме.