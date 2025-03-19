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Израиль

Ночью ЦАХАЛ атаковал объект и суда ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 марта 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 09:18
Ночью ЦАХАЛ атаковал объект и суда ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 19 марта был нанесен удар по военному объекту террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы, где была зафиксирована подготовка к обстрелу израильской территории.

Кроме того, ночью военно-морские силы атаковали несколько судов в прибрежной зоне Газы, которые предназначались для совершения терактов боевиками ХАМАСа и "Исламского джихада".

"Армия обороны Израиля продолжает атаковать террористические объекты в секторе Газы, чтобы устранить любую угрозу гражданам Государства Израиль и силам Армии обороны Израиля", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Израиль
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