Ночью ЦАХАЛ атаковал объект и суда ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе
время публикации: 19 марта 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 09:18
ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 19 марта был нанесен удар по военному объекту террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы, где была зафиксирована подготовка к обстрелу израильской территории.
Кроме того, ночью военно-морские силы атаковали несколько судов в прибрежной зоне Газы, которые предназначались для совершения терактов боевиками ХАМАСа и "Исламского джихада".
"Армия обороны Израиля продолжает атаковать террористические объекты в секторе Газы, чтобы устранить любую угрозу гражданам Государства Израиль и силам Армии обороны Израиля", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.