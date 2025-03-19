ЦАХАЛ вновь "разрезает" Газу, идет наземная операция для расширения буферной зоны
время публикации: 19 марта 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 17:09
ЦАХАЛ сообщает, что в последние сутки сухопутные силы Армии обороны Израиля начали наземные операции в центре и на юге сектора Газы с целью расширения зоны безопасности и создания буферной зоны между севером и югом сектора.
В ходе операции ЦАХАЛ вновь взял под контроль центральную часть "оси Нецарим" и расширили свою зону влияния, говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Силы бригады "Голани" будут размещены в южной части сектора Газы в состоянии полной готовности к боевым действиям.