ЦАХАЛ вновь "разрезает" Газу, идет наземная операция для расширения буферной зоны

ЦАХАЛ сообщает, что в последние сутки сухопутные силы Армии обороны Израиля начали наземные операции в центре и на юге сектора Газы с целью расширения зоны безопасности и создания буферной зоны между севером и югом сектора.

В ходе операции ЦАХАЛ вновь взял под контроль центральную часть "оси Нецарим" и расширили свою зону влияния, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Силы бригады "Голани" будут размещены в южной части сектора Газы в состоянии полной готовности к боевым действиям.