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Израиль

ЦАХАЛ вновь "разрезает" Газу, идет наземная операция для расширения буферной зоны

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 марта 2025 г., 17:05 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 17:09
ЦАХАЛ вновь "разрезает" Газу, идет наземная операция для расширения буферной зоны
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в последние сутки сухопутные силы Армии обороны Израиля начали наземные операции в центре и на юге сектора Газы с целью расширения зоны безопасности и создания буферной зоны между севером и югом сектора.

В ходе операции ЦАХАЛ вновь взял под контроль центральную часть "оси Нецарим" и расширили свою зону влияния, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Силы бригады "Голани" будут размещены в южной части сектора Газы в состоянии полной готовности к боевым действиям.

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