Новая политика дорожной полиции: меньше предупреждений, больше штрафов

Дорожная полиция Израиля сообщила об ужесточении политики в отношении нарушителей правил движения. Цель – сократить число дорожных аварий, около 40% которых происходит на перекрестках.

В частности, полиция откажется от предупреждений водителям, пользующимся мобильными телефонами, – их будут штрафовать. Штрафы ждут и тех, кто пересекает перекресток на повышенной скорости, сообщает "Мако".

Полиция также сообщает об увеличении числа дорожных камер, которые будут расставлены в стратегических местах. В полиции заявляют, что эти меры призваны сделать дороги более безопасными для тех, кто соблюдает правила.