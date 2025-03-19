Новая политика дорожной полиции: меньше предупреждений, больше штрафов
время публикации: 19 марта 2025 г., 16:43 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 16:53
Дорожная полиция Израиля сообщила об ужесточении политики в отношении нарушителей правил движения. Цель – сократить число дорожных аварий, около 40% которых происходит на перекрестках.
В частности, полиция откажется от предупреждений водителям, пользующимся мобильными телефонами, – их будут штрафовать. Штрафы ждут и тех, кто пересекает перекресток на повышенной скорости, сообщает "Мако".
Полиция также сообщает об увеличении числа дорожных камер, которые будут расставлены в стратегических местах. В полиции заявляют, что эти меры призваны сделать дороги более безопасными для тех, кто соблюдает правила.
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