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Израиль

В ожидании демонстраций протеста в Иерусалиме усилены меры безопасности

Акции протеста
Полиция
Иерусалим
время публикации: 19 марта 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 10:19
В ожидании демонстраций протеста в Иерусалиме усилены меры безопасности
Пресс-служба полиции Израиля

Крупные силы полиции и пограничной полиции (МАГАВ) развернуты с раннего утра среды, 19 марта, в Иерусалиме и окрестностях для обеспечения порядка и безопасности в ходе ожидающихся акций протеста.

Силы полиции контролируют и направляют марш протеста от развязки Моца в Иерусалим, регулируя движение транспорта по шоссе 1 и направляя его на шоссе 16.

Участники марша планируют демонстрацию у комплекса Кнессета и у здания резиденции премьер-министра. В связи с этим перекрыто движение по улицам Зусман и Газа.

В полиции подчеркивают, что будут действовать для обеспечения свободы протеста, но не допустят нарушения порядка и нанесения вреда общественности и полицейским.

Израиль
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