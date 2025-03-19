В ожидании демонстраций протеста в Иерусалиме усилены меры безопасности

Крупные силы полиции и пограничной полиции (МАГАВ) развернуты с раннего утра среды, 19 марта, в Иерусалиме и окрестностях для обеспечения порядка и безопасности в ходе ожидающихся акций протеста.

Силы полиции контролируют и направляют марш протеста от развязки Моца в Иерусалим, регулируя движение транспорта по шоссе 1 и направляя его на шоссе 16.

Участники марша планируют демонстрацию у комплекса Кнессета и у здания резиденции премьер-министра. В связи с этим перекрыто движение по улицам Зусман и Газа.

В полиции подчеркивают, что будут действовать для обеспечения свободы протеста, но не допустят нарушения порядка и нанесения вреда общественности и полицейским.