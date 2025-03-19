"Катаргейт". "Кан": израильский бизнесмен передавал деньги от катарского лоббиста Фельдштейну

19 марта радиостанция "Кан Бет" опубликовала аудиозапись беседы израильского бизнесмена Гиля Биргера с журналистом.

В этой беседе Биргер подтвердил, что передавал деньги от лоббиста Джейя Потлика, оказывавшего услуги правительству Катара, бывшему сотруднику канцелярии премьер-министра Израиля Эли Фельдштейну.

"Он (Джей Потлик) попросил меня помочь ему из-за трудностей, связанных с налогом на добавочную стоимость. Я знаю его 25 лет. Я не занимаюсь всеми этими делами, я уже много лет не работаю в Израиле. У меня много договоров с Джеем по разным делам", – сказал Биргер.

Бизнесмен подтвердил, что деньги переводились через его компанию, однако отказался ответить на вопрос, были ли еще "клиенты", получавшие от Потлика деньги таким способом. "Спросите его", – сказал Биргер.

Напомним, что в рамках дела "Катаргейт" рассматриваются подозрения, согласно которым некоторые бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги, которые оказывали, якобы, правительству этой страны. Одним из подозреваемых является Эли Фельдштейн. Большую часть времени он не считался формальным сотрудником канцелярии премьер-министра, так как не получил допуска служб безопасности к работе там.

Адвокаты Фельдштейна Одед Савораи и Сиван Хаузман передали: "Мы убеждены, что корпорация "Кан" не стала бы нарушать изданный судебный запрет на публикацию деталей расследования. Из этого следует, и не случайно следует, что Фельдштейн не является подозреваемым. Как мы утверждали с первого момента, Фельдштейн никогда не работал на Катар, никогда не передавал информацию Катару, никогда не получал деньги от Катара. Фельдштейн работал на канцелярию премьер-министра, и вся его деятельность в вопросах внешней политики и безопасности осуществлялась от имени премьер-министра и для премьер-министра".