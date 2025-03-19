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Израиль

Внимание, розыск: пропал 55-летний Матан Сухман из Рамат-Гана

Полиция
Розыск
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:27 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 13:27
Внимание, розыск: пропал 55-летний Матан Сухман из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 55-летний Матан Сухман из Рамат-Гана. В последний раз его видели во вторник, когда он вышел из дома в Рамат-Гане, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 160 см, коротая каштановая барада, светло-синие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рамат-Гана по телефону 03-7697443.

Израиль
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