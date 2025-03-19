Внимание, розыск: пропал 55-летний Матан Сухман из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 55-летний Матан Сухман из Рамат-Гана. В последний раз его видели во вторник, когда он вышел из дома в Рамат-Гане, и с тех пор от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 160 см, коротая каштановая барада, светло-синие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в полицию Рамат-Гана по телефону 03-7697443.