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Израиль

Возле развязки Ата погиб мотоциклист, не справившийся с управлением

ДТП
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 13:20
Возле развязки Ата погиб мотоциклист, не справившийся с управлением
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП в районе развязки Ата, где мотоциклист разбился, не справившись с управлением мотоциклом.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия оказались безуспешными, и им пришлось констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет.

По словам фельдшера МАДА, мотоциклист получил множественные крайне тяжелые травмы.

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