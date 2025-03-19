Возле развязки Ата погиб мотоциклист, не справившийся с управлением
время публикации: 19 марта 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 13:20
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП в районе развязки Ата, где мотоциклист разбился, не справившись с управлением мотоциклом.
Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать пострадавшего, но их усилия оказались безуспешными, и им пришлось констатировать смерть мотоциклиста, мужчины в возрасте около 25 лет.
По словам фельдшера МАДА, мотоциклист получил множественные крайне тяжелые травмы.
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