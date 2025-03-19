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Израиль

Внимание, розыск: пропала 17-летняя Швут Батья Азулай из Кирьят-Гата

Полиция
Розыск
время публикации: 19 марта 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 15:26
Внимание, розыск: пропала 17-летняя Швут Батья Азулай из Кирьят-Гата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Швут Батьи Азулай из Кирьят-Гата. 17 марта она ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Подчеркивается: эта девушка неспособна самостоятельно выйти на связь или вернуться домой.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, темноволосая.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872205..

Израиль
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