Внимание, розыск: пропала 17-летняя Швут Батья Азулай из Кирьят-Гата
время публикации: 19 марта 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 15:26
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Швут Батьи Азулай из Кирьят-Гата. 17 марта она ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Подчеркивается: эта девушка неспособна самостоятельно выйти на связь или вернуться домой.
Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, темноволосая.
Описания одежды нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872205..