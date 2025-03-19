Внимание, розыск: пропала 17-летняя Швут Батья Азулай из Кирьят-Гата

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 17-летней Швут Батьи Азулай из Кирьят-Гата. 17 марта она ушла из дома. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Подчеркивается: эта девушка неспособна самостоятельно выйти на связь или вернуться домой.

Приметы пропавшей: рост 1.60, стройная, темноволосая.

Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6872205..