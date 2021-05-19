Антитеррористическая операция "Страж стен": девятый день

ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

За первые восемь дней операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о примерно 220 убитых и более 1500 раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.

С начала операции ЦАХАЛ атаковал в Газе более 1200 целей. Уничтожена сеть подземных коммуникаций ("метро") ХАМАСа, построенная после операции "Нерушимая скала" (лето 2014).

ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-17 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили около 3400 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы и города юга страны, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.

В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две – в Ашкелоне. Среди погибших – гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.

12 мая погибли четверо израильтян. Отец и дочь (16 лет) при попадании ракеты в машину в Лод, военнослужащий при попадании в джип противотанковой ракеты около границы Газы и 6-летний мальчик в результате попадания ракеты в жилой дом в Сдероте.

13 мая в мошаве Беэр-Тувия во время сирены по дороге в бомбоубежище споткнулась и упала 87-летняя женщина. Она умерла от полученной травмы.

14 мая стало известно, что в больнице умерла 50-летняя женщина, проживавшая в поселке Нетаим (южнее Ришон ле-Циона) и получившая тяжелую черепно-мозговую травму в результате падения, когда бежала в бомбоубежище во время сирены "Цева адом".

15 мая в результате обстрела центра страны в Рамат-Гане погиб 55-летний мужчина.

18 мая во время обстрела района Эшколь погибли граждан Таиланда, работавшие в одном из приграничных кибуцев.

ИМЕНА ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛОВ ИЗ ГАЗЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ "СТРАЖ СТЕН"

19 мая. Обратная хронология

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)

2021-й год.

Май. Около 3500 ракет. Многие ракеты сбиты "Железным куполом" (информация уточняется). В результате разрывов ракет погибли десять человек, более 110 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.

Февраль. Обстрелов нет.

Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.