Израиль: ХАМАС использовал здание прессы в Газе для навигационных помех и разработки ракетных технологий

Во вторник, 18 мая, министерство обороны Израиля передало Пентагону секретную информацию, доказывающую, что в здании "Аль-Джала" в городе Газа, из которого работали местные редакции американского агентства Associated Press, катарского телеканала "Аль-Джазира" и других СМИ, находились офисы военной разведки ХАМАСа.

Портал ynet сообщает, что США были переданы доказательства того, что несколько этажей здания использовались технологическим отделом военной разведки ХАМАСа. Среди прочего, здание использовалось для создания помех навигационным системам, базирующимся на GPS, и для борьбы с беспилотными самолетами ЦАХАЛа.

Кроме того, в офисах ХАМАСа в этом здании велась разработка ракетных технологий и других вооружений.

Напомним, 15 мая ВВС ЦАХАЛа атаковали высотное здание "Аль-Джала" в городе Газа, в котором находились офисы военной разведки террористической организации ХАМАС. В этом же здании располагались редакции местных и международных СМИ, в том числе, отделения телекомпании "Аль-Джазира" и агентства АР. Отметим, что ЦАХАЛ предупредил о готовящейся атаке людей, находящихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации. Представители СМИ выразили возмущение атакой и заявили, что не доверяют информации израильских военных. В частности, руководство AP заявило, что ему ничего неизвестно о нахождении в здании боевиков ХАМАСа, и потребовало от Израиля предъявить доказательства.