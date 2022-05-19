"Эль-Аль" отменил шесть рейсов из-за негласной забастовки пилотов

Авиакомпания "Эль-Аль" была вынуждена отменить шесть рейсов, назначенных на четверг, 19 мая, в связи с негласными забастовочными санкциями со стороны пилотов.

Пилоты авиакомпании, вынужденные согласиться на урезание зарплат в рамках нового коллективного трудового соглашения в период коронавируса, добиваются возврата к докризисным условиям труда.

Напомним, что в июле 2020 года, когда компания была на грани банкротства, Всеобщая федерация профсоюзов ("Гистадрут") была вынуждена подписать коллективный трудовой договор через голову рабочего комитета пилотов "Эль-Аля" (все остальные сектора подписали соглашения самостоятельно), категорически отказывавшегося идти на уступки.

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В результате санкций пострадали пассажиры, которые должны были вылететь сегодня в Мюнхен, Дубай, Цюрих, Будапешт, Варшаву и Париж.