adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В Израиле

ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых
Пресс-служба полиции Израиля

В четверг, 19 мая, общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала информацию о том, что в течение последних месяцев были пресечены несколько попыток иранских спецслужб выманить за рубеж израильских бизнесменов и похитить их.

Судя по опубликованным данным, сотрудники иранской разведки контактировали с некоторыми израильскими бизнесменами и учеными, имевшими отношение к оборонным проектам, выдавая себя за ученых, журналистов, предпринимателей или филантропов. При этом использовались подлинные имена и фамилии лиц, которые не знали, что их имени ведутся подобные "переговоры" с израильтянами.

adv_10 incontent_1

Конкретные имена ШАБАК не называет.

adv_11 m_ar_1

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

15:52 ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых
15:37 "Белавиа" возобновляет полеты в Тель-Авив – девять часов с посадкой в Баку
15:20 Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек
15:19 Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли
14:18 ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат
13:26 Депутат Риануи Зуаби от партии МЕРЕЦ объявила о выходе из состава коалиции
13:14 Король Абдалла подтвердил: российские военнослужащие перебрасываются из Сирии в Украину
12:49 Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5