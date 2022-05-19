ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых

В четверг, 19 мая, общая служба безопасности (ШАБАК) опубликовала информацию о том, что в течение последних месяцев были пресечены несколько попыток иранских спецслужб выманить за рубеж израильских бизнесменов и похитить их.

Судя по опубликованным данным, сотрудники иранской разведки контактировали с некоторыми израильскими бизнесменами и учеными, имевшими отношение к оборонным проектам, выдавая себя за ученых, журналистов, предпринимателей или филантропов. При этом использовались подлинные имена и фамилии лиц, которые не знали, что их имени ведутся подобные "переговоры" с израильтянами.

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Конкретные имена ШАБАК не называет.