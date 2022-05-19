"Железный купол" по ошибке обстрелял летательный аппарат ЦАХАЛа, не поразив его

На севере Израиля сработала сирена воздушной тревоги, после чего батарея системы ПРО "Железный купол" выпустила две ракеты по воздушной цели, не поразив ее.

Было установлено, что "Железный купол" по ошибке обстрелял летательный аппарат ЦАХАЛа.

Начато расследование этого инцидента.

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Информация уточняется.