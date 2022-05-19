Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек

Днем в четверг, 19 мая, сотни религиозных евреев прорвали полицейское оцепление около въезда на гору Мерон. Произошли столкновения. Полиция задержала не менее 15 нарушителей порядка.

Ранее сообщалось, что основная церемония поминовения раввина Шимона Бар-Йохая на горе Мерон в праздник Лаг ба-Омер прошла без серьезных эксцессов. Семь участников церемонии, которым стало плохо, были доставлены бригадами МАДА в больницу "Зив" в Цфате, их состояние оценивается как легкое. Еще 54 человека получили медицинскую помощь на месте.

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Напомним, что в прошлом году в результате давки на горе Мерон погибли 45 человек. В этом году многие постройки и ограждения на горе были снесены, полиция ограничивала количество находящихся на горе и церемония зажжения огня была одна общая для всех, а не отдельная для каждого хасидского двора.