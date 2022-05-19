adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В Израиле

Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек
David Cohen/Flash90

Днем в четверг, 19 мая, сотни религиозных евреев прорвали полицейское оцепление около въезда на гору Мерон. Произошли столкновения. Полиция задержала не менее 15 нарушителей порядка.

Ранее сообщалось, что основная церемония поминовения раввина Шимона Бар-Йохая на горе Мерон в праздник Лаг ба-Омер прошла без серьезных эксцессов. Семь участников церемонии, которым стало плохо, были доставлены бригадами МАДА в больницу "Зив" в Цфате, их состояние оценивается как легкое. Еще 54 человека получили медицинскую помощь на месте.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

Напомним, что в прошлом году в результате давки на горе Мерон погибли 45 человек. В этом году многие постройки и ограждения на горе были снесены, полиция ограничивала количество находящихся на горе и церемония зажжения огня была одна общая для всех, а не отдельная для каждого хасидского двора.

adv_12 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Мая 2022
Празднование на горе Мерон прошло без эксцессов, семь человек госпитализированы
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex
adv_15 ar_middle_mobile_yandex
adv_16 ar_right_wwh
adv_17 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

15:52 ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых
15:37 "Белавиа" возобновляет полеты в Тель-Авив – девять часов с посадкой в Баку
15:20 Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек
15:19 Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли
14:18 ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат
13:26 Депутат Риануи Зуаби от партии МЕРЕЦ объявила о выходе из состава коалиции
13:14 Король Абдалла подтвердил: российские военнослужащие перебрасываются из Сирии в Украину
12:49 Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний
adv_18 ar_right_2
adv_19 ar_right_3
adv_20 ar_right_4
adv_21 ar_right_5