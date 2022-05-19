adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 27°
Тель-Авив:
17 - 24°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
В Израиле

ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат
Uri Lenz/Flash90

Днем в четверг, 19 мая, около границы сектора Газы противовоздушные силы Армии обороны Израиля сбили летательный аппарат, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении армейской пресс-службы сказано, что военные наблюдали за этим летательным аппаратом с момента его запуска (тип не указан) и сбили его до пересечения им израильской границы.

Ранее источники в секторе Газы сообщили о взрывах около Рафаха на юге сектора Газы, недалеко от израильской границы. Но хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что израильские военные выпустили всего одну ракету.

adv_10 incontent_1

adv_11 m_ar_1

По всей видимости, пресечена попытка запуска на израильскую территорию беспилотного летательного аппарата. Поскольку был задействован комплекс "Железный купол", очевидно речь идет о БПЛА самолетного типа. Такими беспилотниками располагают в Газе боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

Информация уточняется.

Сегодня утром сообщалось, что на севере Израиля сработала сирена воздушной тревоги, после чего батарея системы ПРО "Железный купол" выпустила две ракеты по воздушной цели, не поразив ее. Было установлено, что "Железный купол" по ошибке обстрелял летательный аппарат ЦАХАЛа. Начато расследование этого инцидента.

adv_12 incontent_2

adv_13 m_ar_2

adv_14 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 Мая 2022
Источники сообщают о взрывах на юге сектора Газы недалеко от израильской границы
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 19 Мая 2022
"Железный купол" по ошибке обстрелял летательный аппарат ЦАХАЛа, не поразив его
adv_15 ar_middle_wwh
adv_16 ar_middle_yandex
adv_17 ar_middle_mobile_yandex
adv_18 ar_right_wwh
adv_19 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

15:52 ШАБАК: пресечены попытки иранских спецслужб похитить израильских бизнесменов и ученых
15:37 "Белавиа" возобновляет полеты в Тель-Авив – девять часов с посадкой в Баку
15:20 Беспорядки около въезда на гору Мерон, полиция задержала не менее 15 человек
15:19 Итоги валютных торгов 19 мая 2022 года: курсы доллара и евро снова резко выросли
14:18 ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат
13:26 Депутат Риануи Зуаби от партии МЕРЕЦ объявила о выходе из состава коалиции
13:14 Король Абдалла подтвердил: российские военнослужащие перебрасываются из Сирии в Украину
12:49 Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний
adv_20 ar_right_2
adv_21 ar_right_3
adv_22 ar_right_4
adv_23 ar_right_5