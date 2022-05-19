ЦАХАЛ: около границы Газы сбит летательный аппарат

Днем в четверг, 19 мая, около границы сектора Газы противовоздушные силы Армии обороны Израиля сбили летательный аппарат, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В сообщении армейской пресс-службы сказано, что военные наблюдали за этим летательным аппаратом с момента его запуска (тип не указан) и сбили его до пересечения им израильской границы.

Ранее источники в секторе Газы сообщили о взрывах около Рафаха на юге сектора Газы, недалеко от израильской границы. Но хамасовский "Палестинский информационный центр" заявляет, что израильские военные выпустили всего одну ракету.

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По всей видимости, пресечена попытка запуска на израильскую территорию беспилотного летательного аппарата. Поскольку был задействован комплекс "Железный купол", очевидно речь идет о БПЛА самолетного типа. Такими беспилотниками располагают в Газе боевики ХАМАСа и "Исламского джихада".

Информация уточняется.

Сегодня утром сообщалось, что на севере Израиля сработала сирена воздушной тревоги, после чего батарея системы ПРО "Железный купол" выпустила две ракеты по воздушной цели, не поразив ее. Было установлено, что "Железный купол" по ошибке обстрелял летательный аппарат ЦАХАЛа. Начато расследование этого инцидента.

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