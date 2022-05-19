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В Израиле

Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 13 подозреваемых в терроре

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Операция
Photo by Wisam Hashlamoun/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Аль-Аруб, Абидия, Рифида, Идо и в лагере беженцев Каландия.

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В Хевроне были задержаны пять человек, подозреваемых в террористической деятельности, и найдено оружие.

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В деревне Бейт-Рима, где были задержаны еще два человека и обнаружен склад с оружием и боеприпасами, во время операции начались беспорядки. В ответ на действия камнеметателей бойцы ЦАХАЛа применили средства для разгона демонстраций.

В общей сложности задержаны 13 подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

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Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.

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