"Бегство" Ринуаи Зуаби в оппозицию. Подробности

Вечером 19 мая стали известны подробности ухода депутата Кнессета Ринауи Зуаби в оппозицию.

Решение было принято ею уже несколько дней назад, и о нем знал глава оппозиции Биньямин Нетаниягу. Зуаби сообщила о своем решении депутату Кнессета Инону Азулаю от партии ШАС, с которым она находится в дружеских отношениях. Азулай сообщил о развитии событий главе своей партии Арье Дери, а тот передал информацию Биньямину Нетаниягу. В то же время Зуаби не сообщила ничего премьер-министру Нафтали Беннету, сменному премьер-министру Яиру Лапиду и главе своей собственной партии Ницану Горовицу.

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Несмотря на то, что Зуаби мотивирует свой шаг идеологическими причинами и отказом правительства решать проблемы арабского сектора, в политических кругах полагают, что причина в затягивании реализации решения о назначении Зуаби на должность консула в Шанхае. Решение об этом назначении было принято в феврале, однако как стало известно депутату лишь три недели назад Управление госслужбы приступило к рассмотрению кандидатуры, и в окружении Зуаби утверждают, что ей было сообщено о "юридических сложностях", с которыми может быть связано ее назначение.

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Сразу после того, как стало известно о решении Зуаби покнуть коалицию, глава МЕРЕЦ Ницан Горовиц и министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж направились в Ноф а-Галиль, где живет депутат. Однако Зуаби находилась в телестудии в Неве Илане и отказалась встречаться с лидерами МЕРЕЦ, попросив перенести встречу на 20 мая.

На протяжении всего дня на Зуаби оказывается мощнейшее давление в попытке убедить ее изменить свое решение. Помимо прочего, в партии РААМ Зуаби предлагают место в предвыборном списке, если она согласится не голосовать за роспуск Кнессета. Как сообщает "Кешет", оказывается давление на семью Риануи Зуаби. В то же время, в Объединенном списке приветствуют решение Зуаби и призывают ее сделать следующий шаг и проголосовать за роспуск парламента.

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В интервью, которое Зуаби дала вечером телеканалу "Кешет" она заявила, что "прошла точку невозврата". В то же время, она отметила, что будет принимать решение о голосовании по поводу каждого вопроса отдельно. "Возможно, я буду поддерживать эту коалицию извне, однако не вернусь на ту позицию, где была", - заявила она.